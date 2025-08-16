アニメ『鬼滅の刃』の劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の新たな劇場グッズ第3弾が、16日より各劇場にて発売された。公開に合わせて用意した描き下ろしイラスト「戦支度」のグッズをはじめ、本作のキービジュアルや物語を題材にしてデザインされたグッズが展開されている。【画像】絵柄いい！筋肉ムキムキの蜜璃ちゃんアクスタやカード…『鬼滅』劇場グッズ公開されたイラストは鬼たちとの最終決戦へ向かう伊之