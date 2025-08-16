関東地方は16日、大気の状態が不安定になっています。急な強い雨や落雷などに注意してください。【午後の天気】晴れ間もありますが、所々で雨や雷雨となり、激しく降ることがあるでしょう。落雷や突風にも注意してください。日中の予想最高気温は東京都心で34℃など、厳しい残暑となりそうです。【週間予報】17日は晴れますが、午後はにわか雨や雷雨があるでしょう。来週はおおむね晴れて、東京都心でも連日の猛暑日が予想されてい