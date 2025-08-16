2026年2月6日から公開される浜辺美波＆目黒蓮ダブル主演の映画『ほどなく、お別れです』の特報映像が16日、公開された。映画『ほどなく、お別れです』のティザービジュアル(C)2026『ほどなく、お別れです』製作委員会原作は、長月天音氏による同名小説シリーズで、小学館文庫が主催する「小学館文庫小説賞」の大賞を受賞した作品。累計発行部数はすでに40万部を突破し、多くの読者から支持を得ている。物語は、就職活動に失敗し将