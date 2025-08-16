俳優の竹野内豊が、きょう16日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園』(毎週土曜19:00〜)に出演する。相葉雅紀(左)と竹野内豊相葉雅紀が保護犬トリミングを始めて8年。そんな相葉の保護犬トリミングに、愛犬家として知られる竹野内が登場し、相葉トリミング通算100匹目となる保護犬を洗う。2人が洗う犬は、廃業ブリーダーから保護されたゴールデン・レトリーバーと現役ブリーダーから引き取られたマルチー