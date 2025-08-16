通勤電車「1形式ずつ撮影会」第3弾小田急トラベルは2025年9月13日（土）、「小田急通勤車両図鑑-3-3000形撮影会」を海老名車両基地で開催します。【画像】これが「小田急3000形」撮影会の概要ですこのイベントは、通勤電車を1形式ずつ撮影できる撮影会の第3弾。6月に開催された1000形撮影会、7月に開催された2000形撮影会に続くものとなります。今回は小田急で最大勢力を誇る3000形が対象となります。細部に渡って撮影ができ