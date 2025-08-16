TVerでは、6月18日に開催されたライブイベント『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』を、9月14日20時から独占無料配信する。『Mrs. GREEN APPLE presents「CEREMONY」』これは、デビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEが立ち上げた、多彩なアーティストと「お互いの音楽やカルチャーを讃え合い交わり合う」というもの。「ライブやフェスとは異なる、ファッションや音楽、カルチャーが融合した、新しいエンタテインメントショ