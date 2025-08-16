プレミアリーグのトッテナムは８月15日、2025-26シーズンの背番号を発表した。今回の発表により、新加入選手のスカッドナンバーが明らかに。昨季からの在籍選手では、すでに発表されていた通り、ラドゥ・ドラグシンが３番に変更。今夏の補強で獲得した選手では、ジョアン・パリーニャが６番、モハメド・クドゥスは20番を背負う。さらに新加入の若手２選手の背番号も確定。日本代表の20歳DF高井幸大には25番、クロアチア代表