大相撲の元関脇でタレントの豊ノ島大樹（42）が15日、自身のインスタグラムを更新。愛娘との“ツーショット”を披露した。「山口から友達が来てたので浅草に行きました！」と報告。「その時に娘と歩いてるのを撮ってくれてました」と浅草で愛娘と歩く後ろ姿を投稿した。「中1になってあんまり一緒に歩いてくれなくなったけど、たまにこうやって歩いてくれるんだよなぁ」としみじみ。「まぁ一緒に歩いてってお願いしたんだけ