イギリスのチャールズ国王が終戦80年に合わせたメッセージで、広島と長崎の被爆者に言及しました。【映像】敬礼するチャールズ国王の様子「この重要な記念日を機に私たちは立ち止まり、戦争の最終段階で広島と長崎の人々が払った莫大な犠牲を認識するべきです」（英チャールズ国王）イギリス王室が15日に発表したメッセージで、チャールズ国王は原爆の被爆者に言及したうえで、「いかなる国も二度と犠牲を払うことがないよう祈