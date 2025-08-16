時事通信社の記者は「斎藤知事が震源地」斎藤元彦兵庫県知事（47）に関して沸き上がった数々の疑惑と問題は、何一つ解決されないまま、時間が過ぎている。メディアの追及は続いているが、全国ニュースになることも少なくなり、兵庫県民以外の人たちの記憶からは消えつつあるように感じる。これまでの経緯を振り返ってみると、事の発端は斎藤知事のパワハラなどを指摘する文書が報道機関に送られたことだった。知事はこの文書が誹謗