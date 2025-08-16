15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪と、イタリアセリエA男子のペルージャが対戦するエキシビションマッチ、「Qoo10 presents WORLD CHALLENGE SERIES 2025（ワールドチャレンジシリーズ）」に向けて来日を予定しているペルージャのメンバーが発表された。 2025年1月に両チームのパートナーシップ契約が締結さ