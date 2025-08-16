「Hong Kong Kids Fashion Week 2025」が9月5日(金)〜9月6日(土)に香港コンベンション＆エキシビション・センター(HKCEC)で開催します！今回、イベントに参加する日本代表キッズの募集を開始。 Hong Kong Kids Fashion Week 2025  ・開催日程：2025年9月5日(金)〜2025年9月6日(土)・開催地：香港コンベンション＆エキシビション・センター(HKCEC)■ 現地スケジュール(予定)・2025年9月5日(金)：現地集合・リハー