１６日午前０時５分頃、千葉県流山市前ヶ崎の建物から火と煙が上がっていると１１０番があった。工務店だった２階建ての建物が全焼し、焼け跡から１人の遺体が見つかった。千葉県警流山署が遺体の身元や出火原因を調べている。