女優高島礼子（61）が、15日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜午後11時）に出演。自身を見いだした大御所俳優への感謝を語った。高島は1989年、25歳の時に松平健主演のテレビ朝日系時代劇「暴れん坊将軍3」でデビュー。MCの笑福亭鶴瓶が「松平健さんが見つけはったんよね」と尋ねると、高島は「ありがたいです。ただモデルだったんですけど、たまたまやってたCMを見た松平健さんが『ちょっとこの番組でお庭番をやってみないか』っ