自民党幹事長を務めた元衆院議員の石原伸晃氏（68）が16日、X（旧ツイッター）を更新。自身に寄せられた「親の七光り」の計算式をめぐり「認識違い」と明かした。石原氏は14日、ネット上で話題となっていた「親の七光り」をめぐって、自身に寄せられた過去の誹謗（ひぼう）中傷を告白。「私も68歳になった今でも『親の七光り』でああだこうだ、と心無い言葉を日々浴びせられています」と書き出した上で「ひどい時には、親(慎太郎)