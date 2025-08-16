１５日、大阪市内の公園の植え込みで赤ちゃんの遺体が見つかり、警察が死体遺棄事件として捜査しています。１５日正午すぎ、大阪市北区の扇町公園で通行人から「犬の散歩中に手のようなものが見えた」と警察に通報がありました。警察が公園北側の植え込み付近を調べたところ、腕や頭などが見えた状態で体の大半が地面に埋まった赤ちゃんの遺体が見つかったということです。性別は分かっていません。（公園の利用者）「本