１５日未明、大阪府守口市の交差点で、９２歳の男性に車で接触し重傷のケガをさせ逃げたとして、愛知県に住む２４歳の男が逮捕されました。過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、愛知県犬山市に住む建設作業員・迫田竜士容疑者（２４）です。警察によりますと、迫田容疑者は８月１５日午前３時半すぎ、守口市佐太東町の府道１３号で横断歩道を渡っていた９２歳の男性に車で接触しけがをさせたにもかかわらず、救護せずに