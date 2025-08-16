８月１６日の中京２Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル＝１０頭立て）は、団野大成騎手が乗った単勝１番人気のシルバーナイツ（牡２歳、栗東・西園正都厩舎、父ミッキーアイル）が直線で馬群から一気に抜け出し、２着馬との競り合いを制した。首差の２着に２番人気のメイショウハッケイ（松山弘平騎手）で、松本好雄オーナーのＪＲＡ通算２０００勝はおあずけとなった。さらに４馬身差で３着に４番人気のユウトザイノセント（松若