８月１６日の新潟１Ｒ・２歳未勝利（芝１８００メートル＝１３頭立て）は、１番人気のジーネキング（牡２歳、美浦・斎藤誠厩舎、父コントレイル）が逃げ切り勝ちを収め、３戦目で初勝利を挙げた。勝ちタイムは１分４８秒２（良）。好スタートから先手を奪うと、前半１０００メートルが６１秒６のマイペースに持ち込んだ。最後の直線では余力十分に追い出しを開始すると、そのまま後続を１馬身１／４差で逃げ切った。戸崎圭太騎