ハードロックバンド「聖飢魔?」のボーカル、デーモン閣下が15日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演。食べると「調子がいい」食べ物を明かした。健康に気を使っているという閣下。「焼き魚とおかゆとゆで卵」のツアー中の“特注”ケータリングの写真を披露した。「この日は白がゆかな？ツアーの日にお昼これ食べると、とっても調子いいですよ」とおかゆのメリットを説明。「