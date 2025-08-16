中京2R・新馬戦（芝1200メートル）は1番人気シルバーナイツ（牡＝西園正、父ミッキーアイル）が2着メイショウハッケイに競り勝ち、初陣Vを飾った。団野は「まだ緩くて、もう少し楽に勝てると思いましたが、千二は忙しかっただけでしまいはしっかり脚を伸ばしてくれた。まだまだ良くなりそう」と将来性に期待を寄せた。