高川学園―日大三1回裏日大三2死二、三塁、安部が左越えに2点三塁打を放つ。捕手遠矢＝甲子園日大三が15安打で打ち勝った。一回に嶌田の適時打、安部の2点三塁打など5安打を集め、守備の乱れにも乗じて5点。二回は2死から3連打で2点、七回にも2点を加えて突き放した。近藤は10安打を許しながら4失点で完投した。高川学園は一回に遠矢の適時打で先制。三回に4安打と犠飛で3点を返したが、四回以降は好機を生かせなかった。