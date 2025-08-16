シンガーソングライターの松任谷由実（71）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気フリーアナウンサーとのツーショットを披露した。「実は意外と、ファンキーなひとなのよ！」とつづり、フリーアナウンサーの滝川クリステルとのツーショットをアップした。滝川は15日放送の「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」（後10・00）のゲスト出演。東京五輪招致のプレゼンの秘話などを語っていた。この投稿に、ファンからは