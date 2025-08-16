元モーニング娘。の道重さゆみさんが、15日深夜、自身のSNSを更新。14日に開催されたラストツアー千秋楽をもって約21年間の芸能活動に幕を下ろした道重さんが、ファンへの感謝の思いをそれぞれの言葉で綴った。 ブログでは「思い出、ありがとう」と題し、ラストステージの写真を複数枚掲載。さらに、公演の最後にファンに向けて読み上げた「私を愛してくれた全てのみなさんへ」から始まる手紙の全文を公開した。手紙にはログインし