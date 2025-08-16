お笑いコンビ見取り図のリリー（41）が15日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。常備薬について語った。「整腸剤はずっと持ってるんですよ」と切り出した上で「朝と夜飲まないと次の日、下すんで。毎日飲んでます」と明かした。「泊まりのロケもそれがないと不安、お守りよね」と語った。同番組のMCは千鳥の大悟。「THE SECOND」第3代王者のツートライブの周平魂とたかのりがサブMC的ポジションで初出