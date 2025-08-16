●ナショナルズ2−6フィリーズ○＜現地時間8月15日ナショナルズ・パーク＞フィラデルフィア・フィリーズが同地区4位ナショナルズとのカード2戦目に勝利。カイル・シュワーバー外野手（32）がナショナル・リーグ最多の43号本塁打、101打点目を記録した。スコア2対2の7回表、二死一、二塁の好機でシュワーバーが第4打席を迎えると、3番手左腕ピルキントンの甘く浮いたスライダーを振り抜き、右翼2階スタンドへ飛距離45