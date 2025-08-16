さまざまな北海道グルメが集う「大北海道展」が、8月23日（土）〜9月10日（水）の期間、東京・新宿にある京王百貨店 新宿店 7階 大催場で開催される。【写真】残暑にぴったり！絶品ひんやりスイーツ一覧■過去最長19日間に会期を拡大今回、1週ごとに一部内容を変更しながら19日間繰り広げられる「大北海道展」は、計83店舗が出店し、地元で話題のグルメから北海道みやげの定番まで、北海道の味覚が都心で堪能できる期間限定