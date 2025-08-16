アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が15日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。過去のアルバイト経験などを語った。今回はロケで、東京の広尾・白金へ。目的の飲食店に向かっていると、鎮西は「昔、あっち側（西麻布）でバイトしてたことあります。肉割烹料理みたいな。西麻布のローソンとかがあるほう。バイトしてました」と告白。出演陣のお笑いコンビ・くりぃむしちゅー