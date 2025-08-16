◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）巨人は１６日の阪神戦（東京Ｄ）を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催する。この日から主砲の岡本和真内野手が左肘じん帯損傷から３か月ぶり１軍復帰。試合前練習では監督、コーチ、選手全員がキービジュアル「ＦＯＲ３ＶＥＲ」をデザインしたＴシャツとプラクティスキャップを着用した。「ＦＯＲ３ＶＥＲ」は長嶋さんの功績が永久に不滅であることを意味