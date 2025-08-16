元King＆Princeでタレントの岩橋玄樹（28）が15日、フジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。米国の物価が高すぎると嘆いた。現在、日本と米国ロサンゼルスの2拠点生活を展開中の岩橋は「めちゃくちゃ今高いんですよ」と米国の物価高について切り出した。「ラーメンとか2人で行って1万2000円とか」と語ると、スタジオからは悲鳴が起こった。「美容室に行って。値段も知らないで行ったんで。マジな話なんです