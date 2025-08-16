ロシアのプーチン大統領はアメリカとの首脳会談後の共同会見で、「危機の終結に関心がありウクライナの安全保障の確保に取り組む用意がある」と述べました。具体的な合意内容は明らかにしていません。プーチン氏は共同会見の冒頭でアラスカ州アンカレジへの招待に感謝を示し、今回の会談を「建設的で有益だった」と評価しました。ロシアとアメリカの首脳会談は4年ぶりで、プーチン氏は、「両国の関係は冷戦以降、最低水準にまで悪