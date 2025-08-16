TOKIOの元メンバー山口達也氏（53）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の思いをつづった。山口氏は木にセミがとまり、鳴いているショート動画を添付。「何があっても今生きている事は奇跡なんだと、ふと思う」と書き出した。そして「命がけで生きるしかないんだ全ての事に、全ての人にありがとう」と述べた。この投稿に対し「いつかまた必ず」「あなたのその言葉で救われる人がたくさんいます」「本当にそうですね」「