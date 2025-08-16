2025年8月23日放送の「ぶらり途中下車の旅」はひたちなか海浜鉄道・常磐線の旅。旅人は、キュヒョン（KYUHYUN）。ひたちなか海浜鉄道ひたちなか海浜鉄道・湊線は、阿字ヶ浦と勝田を結ぶ計10駅、14.3kmの路線。水戸の北東を走る短いローカル鉄道です。常磐線東京から宮城まで、太平洋側の地域を結ぶ路線です。都心の賑やかな街並みからのどかな田園風景まで、変化していく沿線の車窓の景色を見られるのが魅力の一つです。キュヒョン