不動産投資のメリット・デメリットを解説します（写真：freeangle／PIXTA）税負担や社会保障費の増加、トランプ米大統領の関税政策の影響による世界的な経済不安など、先行きの不透明感が一段と強まっているなか、注目を集めているのが「不動産投資」です。不動産・建築領域などを活用した資産価値共創事業を展開する藤原正明氏は、著書『収益性・節税・資産保全・相続対策まで完全網羅！不動産投資の成功法則』で、「不動産投資