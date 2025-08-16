１５日午後９時４５分頃、東海道新幹線の米原―岐阜羽島間を走行中の新大阪発静岡行き「こだま７６４号」（１６両）から発煙が確認され、岐阜羽島駅で停車して運転を取りやめた。乗客約２５０人は同駅で降り、後続の新幹線に乗り換えた。１人が頭痛を訴えたという。ＪＲ東海などによると、９号車の床下から煙が出たといい、同社で原因を調べている。上りの新幹線４本に最大５２分の遅れがあり、約３８００人に影響があった。東