アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領がアラスカで首脳会談を行いました。両首脳は成果を強調しましたが、焦点だったウクライナの停戦は合意に至りませんでした。アメリカトランプ大統領「きょうはいくつか大きな進展があった。私はずっとプーチン大統領と素晴らしい関係を築いてきた」トランプ大統領とプーチン大統領は15日、アラスカのアメリカ軍基地でおよそ2時間半、首脳会談を行いました。ロシアによるウクラ