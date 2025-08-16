「介護から解放されたい」。現在30代の女性は10代から母親の経済的身体的なケアをしている。脳梗塞、大動脈瘤、リンパ腫に加え、認知症や境界性パーソナリティ障害も併発した母親は独立し結婚した娘にベッタリと絡みつき世話をさせる。夫が単身赴任する中、妊娠・出産後に仕事に復帰した女性は心身ともに疲れ果ててしまう――。（後編／全2回）【前編のあらすじ】北陸地方在住の冬木恵さん（仮名・30代）が中学生になる年、喫茶店