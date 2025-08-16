ハードロックバンド「聖飢魔?」のボーカル、デーモン閣下が15日放送のBS朝日「高見沢俊彦の美味しい音楽美しいメシ」（金曜後10・30）にゲスト出演。フードロス削減のために日々取り組んでいることを明かした。「フードロスが大嫌い」という閣下。楽屋弁当は「量が多い」とし「普通のお弁当が出されている時期は、吾輩は必ずタッパーを持って自分が食べられない分のお米とかおかずを持って帰っていた」と告白。容器に詰