ポケモンセンターで23日より、にょろにょろした、細長い特徴を持つポケモンたちにフォーカスしたグッズが登場する。ポケモンセンターオンラインでは、21日10時より取り扱いがスタートする。【写真】センス抜群！シビルドンのスマホスタンド、ミニリュウのマグカップなど取っ手のミニリュウがユニークなマグカップをはじめ、ジャローダが巻き付いているように見えるペンスタンドなど、ポケモンたちの魅力がコミカルに表現された