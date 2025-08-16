¡Ú¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿FOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬º£¸åÄ´À°¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¼«¿È¤âÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£