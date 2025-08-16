アイドルグループ・日向坂46の二期生で、卒業を発表した富田鈴花（24）の1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）より、新規カットが公開された。【写真】ちょんまげヘアのランジェリーショットを披露した富田鈴花今回は、8月15日に発表されたオリコン週間BOOKランキング、及び同ランキングのジャンル別「写真集」でも1位を獲得したことを記念して2枚のカットが公開。シティホテルで撮影されたパーフェクトスタイルが際立つラン