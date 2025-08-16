¹âÀî³Ø±à¤Ë¾¡Íø¤·¤¿ÆüÂç»°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡á¹Ã»Ò±àÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè11Æü¤Ï16Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç3²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ë9¡½4¤Ç¾¡¤Ã¤Æ½à¡¹·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£ÆüÂç»°¤Ï0¡½1¤Î°ì²ó¤Ë5ÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢Æó²ó¤Ë2ÅÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£7Ç¯¤Ö¤ê¤Î8¶¯Æþ¤ê¡£Âè2»î¹ç¤Ï»³Íü³Ø±¡¤È²¬»³³Ø·Ý´Û¤¬ÂÐÀï¡£