ÆüÂç»°£¹¡½£´¹âÀî³Ø±à¡Ê£³²óÀï¡á£±£¶Æü¡Ë£³²óÀï¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆüÂç»°¤¬£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£¸¶¯Æþ¤ê¡£ÆüÂç»°¤Ï°ì²ó¡¢°ÂÉô¤Î£²ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤Ê¤É£µÄ¹Ã»ÂÇ¤Ç£µÆÀÅÀ¡£Æó²ó¤Ë¤â£²ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É£±£µ°ÂÂÇ£¹ÆÀÅÀ¤ÇÂÇ¤Á¾¡¤Ã¤¿¡£¹âÀî³Ø±à¤Ï»°²ó¤Ë´ÖÃÏ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç£³ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¤¬¡¢»Í²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£