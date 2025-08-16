マンシーが再び離脱となり、ドジャースは苦しい状況に(C)Getty Imagesドジャースのマックス・マンシーが負傷者リスト（IL）入りすることになったと、デーブ・ロバーツ監督が明かした。現地時間8月15日からパドレスとの首位攻防戦を戦うチームにとっては大打撃となった。【動画】マンシーの膝が！？34歳を襲った悪夢のようなシーンマンシーは13日のエンゼルス戦の試合前の打撃練習で右脇腹を痛めて急きょ欠場。ドジャース専門メ