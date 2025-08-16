今月15日をもって毎日放送（MBS）を退社したアナウンサーの大吉洋平（39）が16日、インスタグラムを更新。芸能事務所「レプロエンタテインメント」とマネジメント契約を発表した。新しい宣材写真をアップした上で「大吉洋平、パッションを込めてお伝えします！2025年8月16日よりレプロエンタテインメントとマネジメント契約を結びました」と発表。続けて「これまでに培ってきた世界50ヵ国での取材・中継経験を活かし今後は国際的な