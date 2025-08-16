ゲオストアは8日、ゲオ限定「Bluetoothマグネットスピーカーmini（GRSEI-SPK M2 BK）」を発売した。価格は1628円。全国の336店舗で取り扱う。 「Bluetoothマグネットスピーカーmini」は吸着型のスピーカー。付属のマグネットで、MagSafe対応のiPhoneに取り付けられる。取り付けた後は、スマホスタンドとしても使える。 最大出力5Wのスピーカーを搭載し、迫力ある