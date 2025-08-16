◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）左肘じん帯損傷で離脱していた巨人・岡本和真内野手が１６日、１軍に合流した。同日の阪神戦（東京Ｄ）は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行われ、全員が背番号「３」で臨む試合。５月６日の阪神戦（東京Ｄ）の一塁守備で負傷し、５月７日に登録抹消となって以来、約３か月ぶりに主砲が帰ってきた。岡本は１５日、イースタン・西武戦に「４番・一塁」で出場