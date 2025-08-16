【ロサンゼルス＝帯津智昭】２０２８年ロサンゼルス五輪・パラリンピックの大会組織委員会は１４日、新たな収入源の確保のため、競技会場のネーミングライツ（命名権）を五輪パラで初めて導入したと発表した。購入できるのは主要スポンサーに限られ、ＡＰ通信によると数百万ドル規模の収益が見込まれるという。バレーボールの会場となる「ホンダ・センター」など２か所が決まり、仮設会場は１９か所が命名権の対象となる。ＡＰ