日々休まず働き続ける手元に、やさしさと深いうるおいを届ける特別なハンドケアがOSAJIから登場します。人気の「リトリート ハンド マッサージ セラム」と「リトリート ハンド モイスト クリーム」に、たっぷり使えるThanksサイズが数量限定で発売。アオモジ・ラベンダー・ゼラニウムをブレンドした安らぎの香りとともに、紫外線や乾燥で疲れた大人の手肌を、しっとりなめらかに整えます。 やさし