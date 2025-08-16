【女子ボートレーサー・インタビュー永田楽（２３＝愛知）後編】――現状の課題永田スタートが全然見えてないし、分かってない。一生、分かんないと思うんです（笑い）。スタート勘がマジでない。その分、ターンでどうにかしたい。とりあえずスピードを持って回って、スタートで遅れた分を追いつくしかない。スタートもだし、道中の走り方や位置取りもですね。――得意コース、苦手コースは永田３、５コースのような